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БАТЭ — «Динамо-Брест»: трансляция матча, во сколько начало, по какому каналу покажут

БАТЭ — «Динамо-Брест»: трансляция матча, во сколько начало, по какому каналу покажут
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Сегодня, 24 мая, в финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с «Динамо-Брест». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Беларусь 5».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Динамо-Брест» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

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