«Шальке» — «Аугсбург»: прогноз Александра Неценко на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Аугсбург».



Ставка: «Шальке» не проиграет и обе забьют за 2.22.



«С «Шальке» сейчас загадывать успех на заказ сложно. Даже с «Аугсбургом» — одной из худших команд по пропущенным мячам в Бундеслиге (4-й результат с конца). Давид Вагнер, который за сезон в английской Премьер-лиге утопил «Хаддерсфилд», переживает провальный период с гельзенкирхенцами. «Шальке» не побеждает уже 8 туров кряду, взяв всего 4 очка, заметно ухудшив шансы на выход в Лигу Европы.



Рестарт «Шальке» привёл к катастрофе. Несмотря на попытки высокого прессинга, гельзенкирхенцы просто развалились под давлением дортмундской «Боруссии», проиграв — 0:4. «Аугсбургу» тоже не очень повезло. Без назначенного только что Хайко Херрлиха на скамейке запасных (он нарушил карантин, сходив за зубной пастой) он проиграл «Вольфсбургу» в компенсированное время. У команды уже 8 поражений в 10 турах.



У гостей отвратительные результаты в гостях в последнее время. Второе место с конца по пропущенным мячам, а также 4 последних проигранных выезда с общим счетом 0:11. По личным встречам у «Шальке» все оптимистично для набора очков. «Аугсбург» не мог переиграть соперника уже 8 матчей подряд, уступив в половине из них. То есть вырисовывается непроигрыш хозяев. А с учетом нестабильности обороны оппонентов, а также факта, что ставка «обе забьют» в их встречах проходила в 7 последних случаях из 9, поставлю на результативную игру с обеих сторон».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз: «горняки» ответят на унижение от «Боруссии Д» В восьми гостевых матчах с «Шальке» «фуггеры» набрали лишь один балл.