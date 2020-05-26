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«Вердер» — «Боруссия» М: ставка Валерия Непомнящего на встречу Бундеслиги

«Вердер» — «Боруссия» М: ставка Валерия Непомнящего на встречу Бундеслиги
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Боруссия» М.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.80.

«Боруссия» в прошлом туре проиграла «Байеру». Это поражение должно заставить команду сыграть на победу в матче против «Вердера». Но три пропущенных мяча от «Байера» говорит о том, что не всё так гладко у «Боруссии» в защите. У команды нет хорошей слаженности, целостности при обороне.

Что касается «Вердера», это весёлая команда, которая много забивает и так же много пропускает, о чём говорит разница мячей (-30). Поэтому предположу, что забить они смогут «Боруссии», но вот выиграть вряд ли. Ситуация у «Вердера» непростая, команда находится в подвале турнирной таблицы, поэтому оказывать сопротивление она будет, но всё-таки победа должна достаться гостям, да и тенденция, которая сложилась после перерыва, говорит о том, что фактор домашнего поля при пустых трибунах не столь важен», — казал Непомнящий.

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