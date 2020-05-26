«Вердер» — «Боруссия» М: ставка Валерия Непомнящего на встречу Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Боруссия» М.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.80.
«Боруссия» в прошлом туре проиграла «Байеру». Это поражение должно заставить команду сыграть на победу в матче против «Вердера». Но три пропущенных мяча от «Байера» говорит о том, что не всё так гладко у «Боруссии» в защите. У команды нет хорошей слаженности, целостности при обороне.
Что касается «Вердера», это весёлая команда, которая много забивает и так же много пропускает, о чём говорит разница мячей (-30). Поэтому предположу, что забить они смогут «Боруссии», но вот выиграть вряд ли. Ситуация у «Вердера» непростая, команда находится в подвале турнирной таблицы, поэтому оказывать сопротивление она будет, но всё-таки победа должна достаться гостям, да и тенденция, которая сложилась после перерыва, говорит о том, что фактор домашнего поля при пустых трибунах не столь важен», — казал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 26 мая 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 25 мая 2020
-
20:00
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 мая 2020
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45