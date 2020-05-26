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«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 28-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 28-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: меньше 2 голов в 1-м тайме за 1.88.

«Дортмунд постарается взять реванш у «Баварии» за разгромное поражение в первом круге. Победа «Боруссии» нужна, чтобы сократить отставание от лидера. Очная встреча — один из последних шансов команды Люсьена Фавра в борьбе за чемпионство.

На финише сезона ставки очень высоки, поэтому игра получится не очень зрелищной, мне кажется. «Дортмунд», понимая силу баварцев, рисковать не станет, скорее, Фавр подстроится под соперника. А «Бавария», я думаю, будет держать мяч и диктовать свои условия. Но зная, насколько опасен Дортмунд на контратаках (лучшая команда бундеслиги в этом компоненте), в обороне мюнхенцы будут играть аккуратно.

Атакующий потенциал обеих команд огромен, но едва ли они смогут его в полной мере продемонстрировать в предстоящей игре, особенно в 1-м тайме. Какое-то время в начале матча у них наверняка уйдет на разведку. Мой прогноз — тотал голов в 1-м тайме меньше (1,5) за 1,88. В последних двух матчах «Боруссии» против «Баварии» эта ставка проходила», — сказал Керимов.

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