«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Герта».



Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт в обоих таймах за 1.80.



«Лейпциг» разгромил в прошлом туре «Майнц» на его поле. Вернер сделал хет-трик и стал первым игроком в ХХI веке (в Бундеслиге), кому удалось за сезон оформить два хет-трика в матче с одним и тем же соперником. В первом круге «РБ» одержал самую крупную в истории победу со счётом 8:0 над несчастным «Майнцем», и Вернер тогда тоже играл результативно.



С «Гертой» РБ играет, как правило, удачно — 6 побед в 7 матчах. Юлиан Нагельсман как тренер вообще берлинцам не проигрывал. Очевидно, что хозяева — фавориты предстоящего поединка.

Бруно Лаббадия уверенно начал берлинский этап своей карьеры — с двух побед с общим счётом 7:0. В прошлую пятницу «Герта» разгромила в дерби «Унион» 4:0. Опять, как и во встрече с «Хоффенхаймом» за тур до этого, берлинцы забили все свои голы после перерыва. Если быть точным, то с 51-й по 77-ю минуту все 7 своих голов за 2 последних тура забила команда Лаббадии.



Учитывая силу атаки «Лейпцига», я думаю, что хозяевам по силам забить в каждом из таймов. Оборона «Герты» под мощным давлением может не устоять. Мой прогноз — «РБ» забьёт в обоих таймах за 1.80», — сказал Керимов.



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«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз: берлинцы огорчат Вернера, Поульсена и Нагельсмана За два матча «Герта» забила семь мячей, ни разу не пропустив.