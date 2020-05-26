«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз: берлинцы огорчат Вернера, Поульсена и Нагельсмана

За два матча «Герта» забила семь мячей, ни разу не пропустив.

27 мая «РБ Лейпциг» примет «Герту» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.30.

Букмекерские коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Герта»

Букмекеры уверены, что матч немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Герта» (27.05.2020)

«Лейпциг» в предыдущем матче навещал бедный «Майнц» и разнёс его в пух и прах (5:0). В первом тайме «быки» старались перегружать левый фланг обороны хозяев, что в результате принесло значительные плоды: на перерыв они ушли с форой в три мяча.

«Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз: берём коэффициент 2.39 на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Фрайбург» в среднем за игру между собой забивают всего два мяча.

Во втором тайме «карнавальники» продолжили гулять в собственной защите и закономерно пустили ещё два. Хет-трик на свой счёт записал уже подзабывший вкус голов Тимо Вернер. Эта мощная победа в сумме с поражением прямого конкурента «Боруссии» из Мёнхенгладбаха позволила подопечным Юлиана Нагельсмана забраться на третью строчку.



Теперь у них 54 очка после 27 туров. За лидирующей в турнирной таблице чемпионата Германии «Баварией» вряд ли угнаться (у неё 61 балл), зато шансы сохранить место в топ-4 имеются. Отрыв от четвёртого «Байера» один пункт, а от пятой «Боруссии М» — два.



«Герту» во время вынужденной паузы, связанной с эпидемией коронавируса, взялся тренировать новый специалист. Под руководством Брунно Лаббадии клуб провёл два матча, в которых набрал все шесть возможных очков. Стоит отметить, что такой же результат в немецкой Бундеслиге только у трёх команд: лидирующей «Баварии», реактивной «Боруссии Д» и резвого «Байера».

«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии Две ставки с коэффициентами 3.00 и 2.30 на суперматч в немецкой Бундеслиге.

Причём соперников берлинцев на упомянутом отрезке никак нельзя назвать аутсайдерами. Сперва «старая дама» разгромила «Хоффенхайм» (3:0), который, к слову, борется за Лигу Европы, а затем вынесла в берлинском дерби неуступчивый «Унион» (4:0). Примечательно, что в обоих случаях она не пропустила.



Теперь «Герте» предстоит выезд в Лейпциг к местному РБЛ, в очном противостоянии наблюдается практически абсолютное доминирование «быков». За семь игр с 2016 года они одержали шесть побед и всего одно поражение. Однако это единственное поражение случилось именно в Лейпциге.



Любопытно также и то, что «Лейпциг» свою первую после паузы игру провел дома с «Фрайбургом» и потерял очки, скатав ничью. А «Герта», к слову, входит в топ-8 немецкого чемпионата по количеству набранных баллов на выезде. Да и работа нового тренера даёт о себе знать: команда забила семь мячей в предыдущих двух играх.

«Богемианс» — «Теплице». Прогноз: проверяем коэффициент 2.47 в матче чемпионата Чехии «Богемианс» проиграл на своём поле всего один раз за сезон.

А потому мы бы проверили ставку ИТБ2 1 мяча за коэффициент 2.38. На наш взгляд, бело-голубые имеют все шансы потрепать нервы одному из лидеров Бундеслиги. Зацепиться за очки им будет нелегко, но и без гола берлинцы вряд ли останутся.

Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Герта»

«Герта» сменила тренера во время паузы: за два матча с крепкими противниками команда наколотила семь мячей, ни разу не пропустив. «Лейпциг» после возобновления первенства успел потерять очки дома, скатав досадную ничью с середняком. На наш взгляд, «старая дама» способна огорчить одного из лидеров Бундеслиги в предстоящем поединке.



Ставка: индивидуальный тотал «Герты» больше 1 мяча за коэффициент 2.38.