«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Александра Неценко на матч 28-го тура Бундеслиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Герта».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» и обе забьют за 2.40.



«Команда Юлиана Нагельсмана претендует на место в Лиге чемпионов, ни в коем случае ей нельзя сдавать в темпе, поскольку конкуренты не дремлют. С точки зрения качества игры «РБ Лейпциг» отлично вошёл в чемпионат после рестарта, но по результату немного подкачал – ничья с «Фрайбургом» не входила в планы команды. К тому же не забываем, как она случилась – один удар в створ ворот у соперника, он вёл в счёте и в итоге всего лишь ничья 1:1. Но уже «Майнц» «РБ Лейпциг» не пожалел. Эта команда оказалась совсем плюшевой, над ней «РБ Лейпциг», откровенно говоря, просто издевался. Вряд ли «Герта» такое позволит над собой осуществлять. Активность сумасшедшая по количеству моментов и ударам – 49 ударов за 2 матча нанёс «РБ Лейпциг», 19 из них в створ ворот. Понятно, что «Герте» будет очень непросто сохранить свои ворота на замке.



«Герта» тоже потрясающе вошла в сезон – в берлинском дерби был уничтожен «Унион» за один тайм, который получил 4 безответных мяча. Неожиданный результат случился в игре с «Хоффенхаймом», поскольку эта команда по xG в первом туре после рестарта занимала второе место, нанесла огромное количество ударов по воротам «Герты», но проиграла 0:3. Здесь берлинцам сопутствовала удача. Впрочем, у «Герты» сейчас есть все возможности, чтобы хотя бы раз поразить ворота «РБ Лейпциг», у которого не будет играть в атаке травмированный Поульсен. Выход на поле основного полузащитника Лаймера находится под вопросом.



«РБ Лейпциг», как мне кажется, является фаворитом в этом матче, но всё равно пропустит. «РБ Лейпциг» выиграл 6 из 7 последних матчей у «Герты», но она забивала ему в 4 матчах из последних 6, при этом забивала в 7 последних матчах из 8 в чемпионате. Я думаю, что берлинцы на гол наиграют, так что выбираю комбинированную ставку – победа «РБ Лейпциг» и обе забьют, коэффициент 2.40», — заявил Неценко.



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«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз: берлинцы огорчат Вернера, Поульсена и Нагельсмана За два матча «Герта» забила семь мячей, ни разу не пропустив.