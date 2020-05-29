«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи».



Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 1.70.



«Тут я однозначно за «Торпедо». Да, они проиграли последнюю игру, чем меня страшно разочаровали. У них не было несколько основных игроков, в том числе Бордачёва, за которым я слежу, он когда-то играл у меня. Но в домашней игре вроде бы и он, и Хачатурян уже должны сыграть. «Неман» — просто нулевая команда, я очень удивился, что они смогли обыграть «Торпедо». «Неман» и по качеству игры, и по настроению выдал просто отличный матч.



«Смолевичи» последний тур не играли (матч с «Минском» перенесли из-за коронавируса). Но по другим матчам, которые я видел, мне эта команда не понравилась. Место, которое они занимают, соответствует их уровню игры.



Думаю, жодинцы должны прийти в себя после поражения. Один из лидеров не может провести две подряд плохие игры», — сказал Непомнящий.



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