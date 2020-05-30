«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Владислава Радимова на матч 29-го тура Бундеслиги

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.98, ИТБ 1.5 мяча «Вольфсбурга» за 1.80.



«Вольфсбург» в прошлом матче поразил слаженной атакующей игрой, с которой он обыграл «Байер» 4:1. «Вольфсбург» приблизился к зоне Лиги чемпионов, и он явный фаворит. «Вольфсбург» очень впечатлил, особенно физической подготовкой, и победа над «Байером» была совершенно неслучайной, потому что весь первый тайм, когда счёт был 0:0, доминировал «Вольфсбург», а «Байер» — это одна из лучших команд по владению мячом, по прессингу и по другим показателям. На его фоне «Вольфсбург» смотрелся очень здорово, поэтому я ставлю на чистую победу команды Оливера Гласнера.



«Айнтрахт» сыграл 3:3 против «Фрайбурга» в последнем туре. «Айнтрахт» способен и забивать, и много пропускать. Правда, неизвестно, как «Айнтрахт» поведёт себя против «Вольфсбурга». Хороший коэффициент предлагают букмекеры на победу «Вольфсбурга», но это, скорее всего, из-за того, что сейчас хозяева не всегда фавориты в нынешней ситуации.

Мне кажется, что хозяева одержат победу в этом матче. Я бы ещё поставил на индивидуальный тотал «Вольфсбурга», так как команда почувствовала вкус забитых мячей, она создала уйму моментов, и видно, что перерыв прошёл не просто так. Забивал «Вольфсбург» и со стандартов, и с быстрых контратак, и с позиционных, так что он очень впечатлил. Команда знает, что делать в атаке в любой ситуации".



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