«Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.56.



«Даже по результатам видно, что обе команды далеки от оптимального состояния. Найти фаворита тут непросто: у «Хоффенхайма» состав посильнее, зато «Майнц» будет играть на своём поле. Любопытно другое: очные встречи в последнее время часто получаются результативными.



В восьми предыдущих случаях из девяти забивалось как минимум четыре гола, ровно столько же проходила ставка «обе забьют». В защите обе команды после рестарта действуют откровенно так себе, так что без голов мы вряд ли останемся. Выбор широкий — от классического верха до комбинированного «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.45».



Мы же проверим ставку «обе забьют во втором тайме за 2.56». Обе команды наиболее результативны именно после перерыва. «Деревенские», например, вообще забили во втором тайме около 70% своих голов — 27 из 39. На фоне усталости из-за плотного графика и скомканной подготовки ошибок наверняка станет больше».



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«Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз: берём коэффициент 2.56 в матче чемпионата Германии В восьми из девяти предыдущих очных встреч забивалось не менее четырёх голов.