Вудли — Бёрнс: дата и время боя, где смотреть, прогнозы и ставки

Сегодня, 31 мая 2020 года, на турнире UFC Fight Night пройдёт рейтинговый бой в полусреднем весе Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс. Бой пройдёт в Лас-Вегасе без зрителей. Начало — не ранее 6:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink.



По оценке букмекеров, фаворит боя — Тайрон Вудли. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на Бёрнса можно за 2.52 (36%). В рейтинге претендентов бразильский боец Бёрнс идёт под шестым номером. На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 48.00 (2%).



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