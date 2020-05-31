«Падерборн» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч немецкой Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.77.
«Дортмундская «Боруссия», понимая, что уже многое упущено в чемпионате Германии, будет играть с аутсайдером Бундеслиги — «Падерборном». Давным-давно «Падерборн» никого не обыгрывал. В последний раз это случалось в январе, в 19-м туре. Тогда удалось неожиданно победить на выезде «Фрайбург». После этого последовала серия из 9 матчей без побед. Зато в последних трёх турах после рестарта «Падерборн» ни разу не уступил — все три раза были ничейные исходы. Где-то повезло. Так можно сказать и про матч с «Фортуной», и про игры с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом». Своё не реализовывали соперники. Но факт есть факт — 3 ничьих.
Обороняется неплохо «Падерборн» — и качественно, и количественно. Но, думаю, «Боруссия» помнит матч первого круга, когда «Падерборн» немало проблем создал для Дортмунда. Горела «Боруссия» после первого тайма — 0:3. Сейчас должен Люсьен Фавр отметить некоторые нюансы и по сопернику, и по игре своей команды.
«Боруссия» выиграет. Ей надо удерживать второе место. Хорошо, что «Лейпциг» не обыграл «Герту» и не обошёл Дортмунд. Второе место в Германии после «Баварии» — считай что первое после супертоп-клуба. Итак, победа «Боруссии», но вряд ли в очень результативной встрече, учитывая, как в последнее время «Падерборн» играл в обороне. За 1.77 можно взять «победа «Боруссии» и тотал меньше 4.5 мяча». Можно и дальше пойти, сыграв через «тотал меньше 3.5 мяча за 2.34».
Верю, что «Боруссия» сыграет так же, как с «Вольфсбургом», и увезёт нужную рядовую победу».
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