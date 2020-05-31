«Падерборн» — «Боруссия» Д: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: индивидуальный тотал голов «Боруссии» больше 2.5 за 2.11.



«Соперник в ближайшем туре у дортмундцев самый простой — «Падерборн». Хотя в первом круге, в Дортмунде, «Падерборн» после первого тайма вёл со счётом 3:0, но победу упустил, сыграв вничью — 3:3. Мне кажется, что тогда «Боруссия» недооценила соперника и несколько раз очень грубо ошиблась в обороне. Думаю, что в предстоящем матче дортмундцы должны сыграть несколько иначе в защите. Мне кажется, что «Боруссия» должна сыграть в атаке результативно.

Во-первых, должна последовать какая-то реакция после поражения в принципиальном матче с «Баварией». Во-вторых, атакующий класс «Боруссии» намного выше, чем у «Падерборна». В-третьих, давайте возьмём статистику «Боруссии» во втором круге: она забивает, как правило, огромное количество мячей. Она обновила свой собственный рекорд по забитым мячам за сезон на данном отрезке, но при этом за чемпионство она бороться не может, так как есть «Бавария», у которой есть запас прочности и которая сильнее всех в Германии.



Учитывая уровень соперника дортмундцев, взял бы «индивидуальный тотал голов «Боруссии» больше 2,5» за коэффициент 2,11. Мне кажется, что такая ставка вполне может пройти. «Падерборн» в последнее время с большим трудом старается набирать очки, но этого недостаточно — отставание от зоны стыковых матчей уже солидное. «Падерборн» будет рисковать, так как команде нечего терять, ей нужно выигрывать, чтобы сокращать отставание от спасительной зоны. «Падерборн» будет раскрываться, а «Боруссия», как лучшая контратакующая команда Германии, будет этим пользоваться. «Шмели» любят атаковать на скорости, так что ставка на «индивидуальный тотал «Боруссии» больше 2.5», мне кажется, должна пройти».



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