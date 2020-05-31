«Рух» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест».



Ставка: «Рух» не проиграет за 2.04.



«Дело в том, что за 10 матчей хозяева имеют только два поражения: одно — от грозного БАТЭ (0:1), а другое — от резвого «Энергетика» (0:1). Да и то нужно отметить, что по игре в обеих случаях справедливее смотрелся бы ничейных счёт.



Дебютант Высшей лиги Беларуси показывает себя очень достойно и на данный момент способен доказать, что давно уже не является фарм-клубом брестского «Динамо». И на фоне неубедительной игры действующего чемпиона можно подумать над ставкой «Рух» не проиграет». На неё букмекеры дают крепкий коэффициент 2.04.



Вариант попроще — классический «ТМ 2.5 мяча» за коэффициент 1.79. У «Руха» одна из самых сбалансированных оборон в белорусском чемпионате, он пропустил всего шесть мячей в 10 играх. А у «Динамо», напротив, хромает атака. Лишь 13 забитых голов за то же время — результат средний. Поэтому не видим поводов мудрить».



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