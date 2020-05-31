«Рух» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Динамо-Брест».
Ставка: «Рух» не проиграет за 2.04.
«Дело в том, что за 10 матчей хозяева имеют только два поражения: одно — от грозного БАТЭ (0:1), а другое — от резвого «Энергетика» (0:1). Да и то нужно отметить, что по игре в обеих случаях справедливее смотрелся бы ничейных счёт.
Дебютант Высшей лиги Беларуси показывает себя очень достойно и на данный момент способен доказать, что давно уже не является фарм-клубом брестского «Динамо». И на фоне неубедительной игры действующего чемпиона можно подумать над ставкой «Рух» не проиграет». На неё букмекеры дают крепкий коэффициент 2.04.
Вариант попроще — классический «ТМ 2.5 мяча» за коэффициент 1.79. У «Руха» одна из самых сбалансированных оборон в белорусском чемпионате, он пропустил всего шесть мячей в 10 играх. А у «Динамо», напротив, хромает атака. Лишь 13 забитых голов за то же время — результат средний. Поэтому не видим поводов мудрить».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 31 мая 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 30 мая 2020
-
23:00
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30