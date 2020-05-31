«Падерборн» — «Боруссия» Д: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: гол в первые 15 минут за 2.80.



«Дортмундцы во вторник окончательно расстались с мечтами о борьбе за титул, проиграв в родных стенах «Баварии» (0:1). Игра вроде бы казалась ничейной, моменты у хозяев имелись. Но не покидало ощущение, что мюнхенцы действуют с запасом и не сомневаются в итоговом успехе. Элегантный гол Киммиха закрыл вопрос.



«Падерборн» тем временем изо всех сил пытается уйти с последнего места. Вроде бы команда приободрилась и не проиграла после возобновления первенства ни разу, да и только и побед не одерживала. Три встречи — три ничейных результата. С «Фортуной» (0:0) и «Хоффенхаймом» (1:1) зацепить очки откровенно повезло, по-настоящему равной оказалась только битва с «Аугсбургом» (0:0).



Положение максимально близко к безнадёжному: даже до зоны стыковых матчей восемь очков, а до спасительной 15-й строчки вообще девять. Пусть и при игре в запасе. Да и календарь более чем жуткий: дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», а ещё через пару туров — «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.



У подопечных Штефана Баумгарта только один вариант — любой ценой обыгрывать кого-то из двух грандов. Верится в это с огромным трудом. У «шмелей» не будет Эрлинга Холанда и Махмуда Дауда (травмы), но разница в исполнительском мастерстве всё равно кажется гигантской.



Следующий матч дортмундцы проведут только 6 июня, беречь силы и предоставлять отдых лидерам им незачем. Всё это обещает хозяевам долгие 90 минут. Тем более что в первом круге они сумели отобрать очки у фаворита на выезде. К перерыву вели со счётом 3:0, но во втором тайме пропустили трижды.



Скорее всего, «Боруссия» агрессивно проведёт дебют в расчёте на быстрый мяч, чтобы сразу получить преимущество и почувствовать себя хозяином ситуации. «Гол в первые 15 минут» идёт в букмекерских конторах за прекрасный коэффициент 2.80. Проверим».



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«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии Берём две ставки с коэффициентами 2.80 и 2.20 на матч Бундеслиги.