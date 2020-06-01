«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: ставка Владислава Батурина на игру чемпионата Германии

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «РБ Лейпциг».



Ставка: обе забьют за 1.50.



«Кёльн» завис в турнирной таблице на 11-м месте, до зоны еврокубков далеко, перед аутсайдерами есть приличная фора. Команда не побеждает четыре тура. После возобновления национального первенства команда Маркуса Гисдоля набрала два очка, дома были ничейные матчи с «Майнцем» (2:2) и «Фортуной» (2:2), а в гостях была проиграна встреча с «Хоффенхаймом» (1:3). На своём поле «Кёльн» взял 21 очко.



«Лейпциг» идёт третьим, на чемпионский титул он уже не претендует и борется за вторую строчку и место в Лиге чемпионов. Конкуренты совсем рядом («Боруссия» (Дортмунд), «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Байер»). После паузы в чемпионате «Лейпциг» набрал пять очков, команда Юлиана Нагельсмана сыграла на своём поле вничью с «Фрайбургом» (1:1) и «Гертой» (2:2), а в гостях вынесла «Майнц» (5:0). «Лейпциг» не проигрывает уже девять туров, но при этом часто выглядит излишне миролюбиво. На выезде «быки» набрали 28 очков, что является одним из лучших результатов в Бундеслиге.



В первом круге победили, и очень уверенно, хозяева (4:1). В последних пяти личных встречах в Бундеслиге забивали обе команды, думаю, и на этот раз высока вероятность подобного. У «Кёльна» есть забивала и созидатели, дома команда любит увлекаться атаками, а вот в обороне порядка мало, и команда много пропускает. «Лейпциг» по классу значительно выше, он хорошо укомплектован, у него больше талантливых игроков и лучше выстроена, сбалансирована игра, но матчи после перерыва показали, что фаворит пока не в лучшей форме и у него есть проблемы. При таком раскладе не стану ставить на победу гостей, а предпочту сделать прогноз на голы», — сказал Батурин.



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«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии Берём две ставки с коэффициентами 3.64 и 2.75 на матч Бундеслиги.