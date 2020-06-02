Эксперты назвали наиболее вероятное продолжение карьеры Юрия Сёмина

Юрий Сёмин покинул «Локомотив». Букмекеры принимают ставки на возможный новый клуб известного тренера.



Поставить на то, что Сёмин возглавит казахстанский «Кайрат», можно с коэффициентом 6.00. Чуть ниже оценивается вероятность возвращения специалиста в «Локомотив» или приход в московское «Динамо». На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 7.00.



За 10.00 можно сделать ставку на то, что Юрий Павлович в третий раз в своей карьере возглавит киевское «Динамо». Поставить на то, что Сёмин возглавит московский «Спартак», можно с коэффициентом 15.00. Наконец, за 30.00 предлагается сделать ставку на то, что 73-летний тренер будет работать в одной из команд Англии, Италии, Испании, Германии или Франции.



По оценке букмекеров, скорее всего, Сёмин завершит карьеру.



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