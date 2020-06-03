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«Вердер» — «Айнтрахт»: ставка Павла Занозина на игру Бундеслиги

«Вердер» — «Айнтрахт»: ставка Павла Занозина на игру Бундеслиги
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Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт».

Ставка: «Айнтрахт» забьёт минимум 2 мяча за 2.15.

«Я, конечно, буду говорить об атаке. Атака — это всё, атака — это жинь. И именно атакующая команда «Айнтрахт» из Франкфурта будет играть против «Вердера» 3 июня в 21:30. Мне кажется, что нас ждёт довольно интересное противостояние. Дело в том, что немецкая Бундеслига является довольно результативным турниром. Когда же играет атакующая команда с более низовой, то вполне разумно рассмотреть различные виды верховых исходов противостояния. Все же мы болеем за атаку, а смотреть на голы всегда интересно.

«Айнтрахт» — команда верховая, а «Вердер» низовая, и тут вот такой диссонанс. Мне кажется, что оборона «Вердера» настолько слаба, что «Айнтрахт» должен обязательно с ней справляться, что он и делал в последних матчах — даже «Баварии» два мяча «Айнтрахт» забил. Что уж говорить про какой-то там «Вердер» из Бремена, который борется за выживание.

Думаю, что «Айнтрахт» в этом матче забьеъёт и сделает это не один раз. Мне нравится ставка на индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5. Минимум два гола гости в ворота соперника отправят, а нам этого будет достаточно. Играем индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5 с коэффициентом 2.25», — сказал Занозин.

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В семи из восьми предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.
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