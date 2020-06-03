«Фамаликан» — «Порту»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата Португалии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Порту».



Ставка: «Фамаликан» не проиграет за 2.72.



«Фамаликан» — дебютант высшего дивизиона португальского футбола, а «Порту» — лидер. «Порту» великолепно провёл отрезок непосредственно перед: шесть побед в восьми матчах. Такого не сказать о «Фамаликане», который провёл тот же самый период отвратительно. В восьми играх у этой команды четыре ничьи, три поражения и одна победа. Таким образом, «Фамаликан» скатился на седьмое место, а находился он достаточно высоко в таблице. «Фамаликан» играет дома. Надо отметить, что в последней игре дома футболисты этого клуба победили «Спортинг» со счётом 3:1.



Если говорить о последнем туре перед перерывом, то там «Порту» и «Фамаликан» сыграли вничью. «Порту» на своём поле с «Риу Аве», занимающим пятое место, сыграли 1:1. Сохранить лидерство и преимущество над «Бенфикой» в одно очко «Порту» позволило только то, что сама «Бенфика» тоже сыграла вничью.



У «Фамаликана» тоже была ничья, но на чужом поле. Игра с «Белененсешем», занимающим 13-е место, завершилась со счётом 0:0, что не характерно. Если взять все матчи португальской лиги в этом сезоне, то наибольшее количество мячей забивается как раз в играх с участием «Фамаликана». Но в игре с «Порту», наверное, сложно говорить о каком-то большом количестве мячей со стороны «Фамаликана». Тут лишь бы выстоять в игре с таким грандом.



Что же со стороны «Порту», то я не жду какого-то зажигательного футбола после паузы, какого-то мощного прессинга или особых скоростей.



По-моему, здесь всё будет скромненько. Тем более у «Порту» будет Алекс Теллес отсутствовать из-за дисквалификации, а это лучший бомбардир этой команды. Он забил восемь мячей. С другой стороны, может быть, это шанс для нашего Зе Луиша, который не в каждом туре получает место в стартовом составе. Но в 15 матчах он забил семь мячей, что всего на один меньше, чем лидер «Порту». Не будет Ивана Маркано из-за травмы.



Потери в составе «Фамаликана» мне особо не известны. Друзья, я вообще впервые в жизни делаю прогноз на матч с участием этой команды. Вы знаете, хотелось бы, чтобы не совсем убийственным был мой прогноз для этой команды-новичка. Тем более что такой прогноз есть резон сделать. «Фамаликан» — «Порту». Позволю себе предположить, что в этом матче «Фамаликан» не проиграет», — сказал Гусев.



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