«Фамаликан» — «Порту»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 3 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Порту».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Встреча первого круга завершилась разгромной победой сине-белых со счётом 3:0, а до этого соперники встречались лишь однажды в 2016 году в Кубке лиги. Тогда фамаликанцы, к слову, играли на своём поле и одержали победу с минимальным счётом.



Поединок станет для противников первым за 2,5 месяца простоя. А потому наверняка командам потребуется некоторое время, дабы присмотреться друг к другу. Для «Порту» цена ошибки в чемпионской гонке может быть чрезвычайно высокой, а «Фамаликан» устроит и ничья с грандом, так что он вряд ли станет куда-то торопиться.



При таких раскладах есть смысл подумать над вариантом «первый гол в интервале с 26-й по 90-ю минуту» за коэффициент 1.92. На наш взгляд, футболисты возьмут время, чтобы прогреться и войти в колею, а затем игра постепенно раскачается.



Также можно рассмотреть классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75. Дело в том, что фамаликанцы играют сами и дают играть другим: в чемпионате Португалии они забили 38 мячей, а пропустили 40. А «драконы» даже на выезде в среднем за игру забивают ровно два гола».