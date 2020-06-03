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«Фамаликан» — «Порту»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 3 июня

«Фамаликан» — «Порту»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 3 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Порту».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Встреча первого круга завершилась разгромной победой сине-белых со счётом 3:0, а до этого соперники встречались лишь однажды в 2016 году в Кубке лиги. Тогда фамаликанцы, к слову, играли на своём поле и одержали победу с минимальным счётом.

Поединок станет для противников первым за 2,5 месяца простоя. А потому наверняка командам потребуется некоторое время, дабы присмотреться друг к другу. Для «Порту» цена ошибки в чемпионской гонке может быть чрезвычайно высокой, а «Фамаликан» устроит и ничья с грандом, так что он вряд ли станет куда-то торопиться.

При таких раскладах есть смысл подумать над вариантом «первый гол в интервале с 26-й по 90-ю минуту» за коэффициент 1.92. На наш взгляд, футболисты возьмут время, чтобы прогреться и войти в колею, а затем игра постепенно раскачается.

Также можно рассмотреть классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75. Дело в том, что фамаликанцы играют сами и дают играть другим: в чемпионате Португалии они забили 38 мячей, а пропустили 40. А «драконы» даже на выезде в среднем за игру забивают ровно два гола».

«Фамаликан» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Теллес и Корона возьмут время на раскачку
Предстоящий поединок станет для команд первым после 2,5 месяцев простоя.
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