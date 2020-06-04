Эксперты: «Барселона» — фаворит чемпионата Испании перед возобновлением

11 июня возобновится чемпионат Испании по футболу. За 11 туров до финиша «Барселону» и «Реал» разделяют 2 очка – 58 против 56. У ближайшего преследователя – «Севильи» — 47 баллов.



Поставить на победу каталонцев в чемпионате можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 57% вероятности. Шансы команды Зинедина Зидана аналитики оценили коэффициентом 2.25 (42%). Суммарная вероятность победы всех остальных – 1%. На «Атлетико», который сейчас отстаёт от лидера на 14 очков, можно поставить с коэффициентом 185.00. На «Севилью» — за 251.00. Шансы всех остальных ещё ниже.



«Барселоне» предстоит возобновить чемпионат выездным матчем с «Мальоркой». Сделать ставку на победу «сине-гранатовых» в этой игре можно с коэффициентом 1.32, на ничью – за 6.05. Сделать ставку на громкую сенсацию – победу «Мальорки» — можно с коэффициентом 9.90.



«Реалу» предстоит сыграть дома с «Эйбаром», предматчевые расклады примерно такие же. Победа «галактикос» идёт за 1.28, ничья – за 6.55, а на «Эйбар» можно сделать ставку с коэффициентом 11.00.



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