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«Фрайбург» – «Боруссия» М: прогноз Романа Гутцайта на матч Бундеслиги

«Фрайбург» – «Боруссия» М: прогноз Романа Гутцайта на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Германии «Фрайбург» – «Боруссия» М.

Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 1.91.

«Фрайбург» и «Боруссия» Мёнхенгладбах встретятся в матче ближайшего тура немецкого чемпионата. Мне кажется, что эта игра будет достаточно любопытной, потому что если брать верхушку немецкого чемпионата, то Гладбах — это команда, которая мне очень понравилась.

Этот коллектив старается играть результативно. В хорошей форме нападающие Алассан Плеа и Маркус Тюрам. Однако и «Фрайбург» нас в текущем сезоне приучил к верховым исходам. Они регулярно забивают. Пусть и пропускает многовато.

Понятно, что есть «Бавария» и «Боруссия», которые стоят особняком. Есть бодренькие «Лейпциг» и «Байер». Но есть и мёнхенгладбахская «Боруссия», которая, может, и не такая популярная во всём мире, но по качеству, как мне кажется, эти ребята выделяются в рамках немецкого чемпионата.

Что может быть интересного в этой встрече? Мне уже приглянулась ставка на все немецкие матчи, что второй тайм будет больше 1,5.

Здесь я, пожалуй, от своего выбора отступать не буду. Гладбах на выезде — ему нужно будет добиваться результата для того, чтобы биться за место в Лиге чемпионов. Я думаю, что второй тайм здесь точно не будет неинтересным», — сказал Гутцайт.

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