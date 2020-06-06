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«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.45.

«Отличительная черта «Слуцка» в ходе нынешнего сезона — это достаточно высокая результативность, причём в чужие ворота и в свои. По 16 мячей и там и там — это много. В последних играх «Слуцк» перестал забивать, а пропущенные голы вместе с тем остались. Соответственно, результаты пошли вниз, а «Слуцк» покатился с лидерских позиций ближе к середнякам. Но и это для него, наверное, не так уж страшно и плохо.

В этом матче я предлагаю оттолкнуться от «БелАЗа», который, на мой взгляд, выглядит фаворитом. Команда не испытывает каких-то радикальных и долгоиграющих проблем, в отличие от «Слуцка». Даже проиграв отдельно взятый матч, команда вернулась и продолжает оставаться довольно высоко.

Мой прогноз — победа «БелАЗа» в гостях над «Слуцком». Играем в этом матче П2».

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В пяти предыдущих очных встречах жодинцы набрали 13 очков из 15 возможных.
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