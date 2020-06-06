«Боруссия» Д — «Герта»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 30-го тура Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».
Ставка: обе забьют за 1.57.
«Мне кажется, что «Боруссия» является фаворитом этой встречи и достаточно серьёзным соперником для «Герты». Посмотрел последние пару матчей «Боруссии» и должен сказать, что это очень организованная и дисциплинированная команда, она забивает по шесть мячей. Конечно, не думаю, что в матче с «Гертой» будет забито «Боруссией» четыре или пять мячей, но то что она забьёт, это факт.
«Герта» — очень солидная команда и далеко не аутсайдер. Но потенциал у хозяев огромный, несмотря на то что гости играют умело и уверенно. Кстати, нелишне вспомнить, что «Герта» отвесила два мяча непростому «Лейпцигу, а могла бы и выиграть, если бы не ряд обстоятельств.
Всё-таки кажется, что матч будет результативным и вполне могут отличится оба соперника. Немецкий чемпионат сам по себе очень результативный, и набирающая ход «Герта» может один гол забить такому именитому сопернику».
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