«Боруссия» Д — «Герта»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 30-го тура Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».



Ставка: обе забьют за 1.57.



«Мне кажется, что «Боруссия» является фаворитом этой встречи и достаточно серьёзным соперником для «Герты». Посмотрел последние пару матчей «Боруссии» и должен сказать, что это очень организованная и дисциплинированная команда, она забивает по шесть мячей. Конечно, не думаю, что в матче с «Гертой» будет забито «Боруссией» четыре или пять мячей, но то что она забьёт, это факт.



«Герта» — очень солидная команда и далеко не аутсайдер. Но потенциал у хозяев огромный, несмотря на то что гости играют умело и уверенно. Кстати, нелишне вспомнить, что «Герта» отвесила два мяча непростому «Лейпцигу, а могла бы и выиграть, если бы не ряд обстоятельств.



Всё-таки кажется, что матч будет результативным и вполне могут отличится оба соперника. Немецкий чемпионат сам по себе очень результативный, и набирающая ход «Герта» может один гол забить такому именитому сопернику».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия Д» — «Герта». Прогноз: Санчо, Азар и Пёнтек устроят фейерверк в Дортмунде За четыре тура после паузы дортмундцы и берлинцы наколотили 23 мяча.