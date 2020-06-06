«Динамо-Брест» — «Минск»: прогноз и ставка на матч 12-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Минск».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Действующий чемпион Беларуси в минувшем туре добился яркой победы в брестском дерби. Вроде бы итог смотрится солидно (4:1), хотя на деле всё решалось на тоненького: «Рух» открыл счёт, пропустил в ответ, а дальше игра могла качнуться в обе стороны. На 72-й минуте номинальные гости реализовали пенальти, а ещё два мяча забили в концовке, когда сопернику было нечего терять.



Вроде бы линия вполне позволяет играть «от аутсайдера». Вот только статистика очных встреч резко против. В последние годы преимущество «Динамо» подавляющее: пять побед и одна ничья в шести предыдущих матчах. А вообще «Минску» южане не проигрывали аж с апреля 2016 года, когда были скорее середняком Высшей лиги.



«Минск» наверняка находится не в лучших кондициях после вынужденного карантина, так что преимущество хозяев справедливо. В то же время брестчане сейчас не отличаются надёжной обороной и многое позволяют, так что на свой мяч гости вполне способны наиграть. Между прочим, в четырёх предыдущих поединках из пяти голы забивались в обе стороны.



От этого и будем отталкиваться. Классическая ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за крепкий коэффициент 1.90. Если хотите вариант дороже двойки, присмотритесь к «1Х + обе забьют» за 2.15. Состав у хозяев покрепче, так что без очков они остаться не должны».

«Динамо-Брест» — «Минск». Прогноз: Милевский, Кисляк и Хачериди добьются успеха В шести предыдущих очных матчах южане добыли пять побед при одной ничьей.