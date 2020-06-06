«Боруссия» Д — «Герта»: где смотреть трансляцию, во сколько начало матча, по какому каналу

Сегодня, 6 июня, в матче 30-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд примет «Герту». Начало игры — в 19:30 мск. Встречу покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Поставить на ничью предлагают за 5.80.
Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Д — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.
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- 6 июня 2020
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