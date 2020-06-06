«Боруссия» Д — «Герта»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.



«Штука в том, что дортмундцы имеют всего одно поражение на своём поле, да и то от лидирующей «Баварии». А потому просто так они отдавать очки гостям вряд ли планируют. Мы бы ожидали от команд яркого футбола с обилием голов в обе стороны.



«Герта» за четыре игры после паузы наколотила целых 11 мячей, пропустив только от «Лейпцига». Реактивная же атака дортмундской «Боруссии», которая даже без Холанда отгрузила в гостях шесть штук «Падерборну», в представлении не нуждается. Однако ставка «обе забьют» представлена в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.59.



Придётся выкручиваться. Увеличить потенциальный выигрыш можно комбинированной ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.81. Кроме того, интересным вариантом выглядит «ИТБ2 1 мяча» за уверенные 2.17. Оборона у дортмундцев, конечно, крепкая, но явно не лучшая в Бундеслиге».



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