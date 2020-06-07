«Унион» — «Шальке-04»: прогноз Михаила Поленова на матч 30-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Шальке-04».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.
«Наверное, трудно сейчас найти в Германии команду, играющую хуже, чем «Шальке». «Унион» постарается не составить в этом конкуренцию. Безусловно, положение обеих команд выглядит просто ужасным. Быть может, в очном противостоянии им хоть как-то удастся исправить текущее положение.
После возобновления сезона «Унион» набрал одно очко. Это уже неплохо для команды, которая ведёт борьбу за выживание. Ну а «Шальке» переживает катастрофу. Это началось ещё до коронавируса и продолжается сейчас. Команда проигрывает даже тогда, когда ведёт в счёте. И это колоссальная проблема.
Отсутствие Суата Сердара усиливает эти сложности в разы, потому что связующего звена между обороной и атакой нет. Раньше форма лидеров иногда могла вытягивать для «Шальке» самые тяжёлые матчи, но сейчас они в большом непорядке.
Я бы вам предложил задуматься над вариантом «тотал меньше 2.5» в матче команд, которые нынче очень тяжело играют в атаку».
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