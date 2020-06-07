«Шахтёр» С — «Энергетик-БГУ»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Энергетик-БГУ».



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.48.



«Энергетик-БГУ» остаётся главной сенсацией этого чемпионата, «студенты» с экзаменами явно дружат, что позволяет им ходить практически в отличниках. Команда Владимира Белявского идёт второй и отстаёт всего на три очка от лидирующего БАТЭ. У очень «энергичной» команды в активе отличная серия, в последней встрече молодой и очень дерзкий коллектив упустил на последних секундах домашнюю победу в противостоянии с ФК «Витебск» (3:3). На чужой территории «студенты» набрали 12 очков.



В прошлом сезоне соперники обменялись выездными победами (2:1 и 3:4).



«Шахтёр» — очень сбалансированная команда с прекрасно выстроенной игрой по меркам чемпионата Беларуси (особенно в обороне). Да, пока реализация оставляет желать лучшего, но по организации и дисциплине «горняки» одни из лучших в лиге. «Энергетик» выступает чудесно и прыгает выше головы. Все ждут, когда у «энергетиков» сядет батарейка, а она никак.

«Студенты» большие молодцы, они буквально вопреки творят свою футбольную историю и купаются в заслуженных аплодисментах, но в их противостоянии с «горняками» поставлю на «рабочий класс» из Солигорска. Думаю, что опыт сумеет авторитетно, по-спортивному, тормознуть «обнаглевшую» молодёжь».



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