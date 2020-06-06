«Шахтёр» — «Энергетик-БГУ». Прогноз: Бодула, Балановича и Гутора ждёт неприятный сюрприз

7 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Шахтёр» сыграет с «Энергетиком-БГУ». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «кротов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Энергетика» оценён букмекерами коэффициентом 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» — «Энергетик-БГУ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 7 июня «Шахтёр» — «Энергетик-БГУ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.19. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.65.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр» — «Энергетик-БГУ» (07.06.2020)

Программа 12-го тура чемпионата Беларуси завершится в Солигорске на стадионе «Строитель», где местный «Шахтёр» примет «Энергетик-БГУ». Вряд ли перед началом сезона кто-то мог представить, что эта игра будет центральной в туре. Но так и получилось, поскольку на данный момент соперники входят в топ-4.

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Минчане — это однозначно главный сюрприз нынешнего розыгрыша Высшей лиги. Они набрали 22 очка в 11 встречах и идут на чистом втором месте в турнирной таблице. Лучше только БАТЭ из Борисова (25), который в последние недели сметает всё на своём пути и уже успел выиграть кубок страны.

«Студенты» никого не боятся, не жмутся к воротам и стараются играть от себя с любым соперником, что часто приводит к высокой результативности. Скажем, в четырёх предыдущих турах в матчах с их участием голы забивались в обе стороны, что для низового чемпионата Беларуси считается редкостью.

Больше «Энергетика» (17 голов) забил только БАТЭ, но и пропускает команда предостаточно (13). Неделю назад она прервала серию из четырёх побед, позволив спастись «Витебску» (3:3). На исходе часа игры защитник Евгений Юдчиц получил прямую красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве. Они не дотерпели совсем немного, пропустив на 94-й минуте.

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«Шахтёр» долго запрягал и поначалу забивал по большим праздникам, но постепенно набрал крейсерский ход. В шести предыдущих поединках одержано пять побед при одной ничьей. И самое главное — за эти 540 минут «горняки» не пропустили ни разу, хотя пересекались, например, с действующим чемпионом «Динамо-Брест», крепкой «Ислочью» и минским «Динамо».

Благодаря рывку подопечные Юрия Вернидуба вошли в группу лидеров. После 11 туров они занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 21 очко. «Торпедо-БелАЗ» находится выше только по дополнительным показателям, а «Энергетик» оторвался на один пункт.

Следовательно, в случае победы хозяева как минимум ворвутся в топ-3. Букмекеры практически не сомневаются в успехе «кротов», давая на их победу унылый коэффициент 1.48. Шансы клуба из Солигорска действительно смотрятся выше, но оценивать вторую команду турнира на уровне аутсайдера всё же неправильно.

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На наш взгляд, гости дадут фавориту бой. Прервать сухую серию противника им тоже вполне по силам, никаких проблем с созиданием тут нет. Брать ли Х2 за 2.81 — дело вкуса, благо что оба поражения в нынешнем сезоне «Шахтёр» потерпел именно на своём поле. Мы предпочтём подстраховаться и возьмём П2 с форой (+1) за 2.17.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр» — «Энергетик-БГУ»

«Горняки» в полном порядке: пять побед и одна ничья в шести предыдущих турах, за которые команда ни разу не пропустила. Шансы хозяев действительно выше, но на П1 дают жуткий коэффициент 1.48. Оценивать вторую команду лиги как явного аутсайдера немного странно, так что рискнём сыграть от гостей.

Ставка: победа «Энергетика» с форой (+1) за 2.17.

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