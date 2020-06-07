«Белшина» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо» Минск.



Ставка: «Белшина» откроет счёт за 3.50.



«Клуб из Бобруйска по мере возможностей старается играть в атаку. Правда, низкий уровень индивидуального мастерства приводит к слабой реализации, а потому голов не так много — всего девять. Зато пропускает «шина» больше всех. Даже на своём поле она вытащила мяч из сетки уже 12 раз, то есть в среднем получает ровно по две штуки за игру.



Линия букмекеров выглядит вполне логично, однако мы всё же сыграем «от аутсайдера». «Белшина» не столь плоха, как может показаться по результатам, а главное — минчане ужасны на выезде. Всего одна победа в пяти поединках, да и та над «Смолевичами», находящимися в зоне вылета (3:1). И восемь пропущенных мячей.



На таком фоне мы бы выбирали между ставкой «хозяева откроют счёт» за дивный коэффициент 3.50 и «П1 с форой (+1) за 2.10». Самый смелый вариант — лобовая ничья за 4.80. На наш взгляд, что-то вроде 1:1 здесь более чем вероятно».



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