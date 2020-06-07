«Белшина» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо» Минск.
Ставка: «Белшина» откроет счёт за 3.50.
«Клуб из Бобруйска по мере возможностей старается играть в атаку. Правда, низкий уровень индивидуального мастерства приводит к слабой реализации, а потому голов не так много — всего девять. Зато пропускает «шина» больше всех. Даже на своём поле она вытащила мяч из сетки уже 12 раз, то есть в среднем получает ровно по две штуки за игру.
Линия букмекеров выглядит вполне логично, однако мы всё же сыграем «от аутсайдера». «Белшина» не столь плоха, как может показаться по результатам, а главное — минчане ужасны на выезде. Всего одна победа в пяти поединках, да и та над «Смолевичами», находящимися в зоне вылета (3:1). И восемь пропущенных мячей.
На таком фоне мы бы выбирали между ставкой «хозяева откроют счёт» за дивный коэффициент 3.50 и «П1 с форой (+1) за 2.10». Самый смелый вариант — лобовая ничья за 4.80. На наш взгляд, что-то вроде 1:1 здесь более чем вероятно».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 июня 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
- 6 июня 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:45