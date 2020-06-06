«Белшина» — «Динамо Минск». Прогноз: Кучук и Шитов помогут зайти коэффициенту 3.50

7 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» сыграет с минским «Динамо». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу минчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 7 июня «Белшина» — «Динамо Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Динамо Минск» (07.06.2020)

В чемпионате Беларуси сыграно уже 12 туров, а минское «Динамо» и «Белшина» по-прежнему находятся в турнирной таблице совсем рядом. Вряд ли кто-то мог представить себе что-то подобное перед стартом сезона. Впрочем, считать их конкурентами никак нельзя, поскольку положение команд сильно разнится.

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Всему виной небывалая плотность. Каждый отбирает очки у каждого, в результате чего один удачный отрезок способен изменить всё. Простой факт: на данный момент находящаяся в зоне стыков «Городея» отстаёт от замыкающего пятёрку лучших «Слуцка» всего на пять пунктов. Сумасшествие.

Минское «Динамо» никак не может прийти в себя и обрести стабильность. Отставка Сергея Гуренко с поста главного тренера и приход Леонида Кучука быстрого эффекта не дали. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих турах удалось набрать всего четыре очка. Для стабильного участника еврокубков это слёзы.

Бело-синие стабильно поражают чужие ворота, а вот в обороне дела обстоят худо. Слишком много ошибок в довольно простых ситуациях, к которым добавляются проблемы при чужих стандартах. Единственная победа за предыдущие шесть недель одержана в родных стенах над обескровленной «Ислочью» (1:0).

«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва За четыре тура соперники оформили пять мячей в начале вторых таймов.

Больше похвастать нечем. Поражения от «Слуцка» и брестского «Динамо» со счётом 1:2, вялая ничья со скромным «Витебском» (1:1) и обидная неудача с солигорским «Шахтёром» (0:1). Минчане зевнули контратаку в дебюте второго тайма, затем много владели мячом, но взломать лучшую защиту Высшей лиги так и не сумели.

Итог — 13-е место в турнирной таблице, 13 очков в 11 поединках. Отставание от топ-5 скромное, всего четыре балла. Но дело в том, что зоны стыков находится в одном пункте. Экватор первенства почти наступил, а минчане всерьёз рискуют потерять сезон. Пока шансы исправить ситуацию есть, но включаться нужно как можно быстрее.

А вот дела «Белшины» близки к катастрофическим. Отсутствие побед и жалкие три очка в 11 турах не оставляют вариантов — чистое последнее место в турнирной таблице. «Смолевичи» набрали семь баллов, до зоны стыков вообще целых девять пунктов. На первый взгляд — идеальный соперник для дежурной победы, которая поможет обрести уверенность.

«Боруссия Д» — «Герта». Прогноз: Санчо, Азар и Пёнтек устроят фейерверк в Дортмунде За четыре тура после паузы дортмундцы и берлинцы наколотили 23 мяча.

Клуб из Бобруйска по мере возможностей старается играть в атаку. Правда, низкий уровень индивидуального мастерства приводит к слабой реализации, а потому голов не так много — всего девять. Зато пропускает «шина» больше всех. Даже на своём поле она вытащила мяч из сетки уже 12 раз, то есть в среднем получает ровно по две штуки за игру.

Линия букмекеров выглядит вполне логично, однако мы всё же сыграем от аутсайдера. «Белшина» не столь плоха, как может показаться по результатам, а главное — минчане ужасны на выезде. Всего одна победа в пяти поединках, да и та над «Смолевичами» из зоны вылета (3:1). И восемь пропущенных мячей.

На таком фоне мы бы выбирали между ставкой «хозяева откроют счёт» за дивный коэффициент 3.50 и П1 с форой (+1) за 2.10. Самый смелый вариант — лобовая ничья за 4.80. На наш взгляд, что-то вроде 1:1 здесь более чем вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Динамо Минск»

«Белшина» набрала всего три очка и замыкает турнирную таблицу, но и минчане чувствуют себя так себе. Всего одна победа в пяти предыдущих турах и ужасные результаты на выезде. Тоже один успех в пяти поединках (3:1 со стоящими навылет «Смолевичами») при восьми пропущенных мячах. На наш взгляд, аутсайдер вполне способен удивить.

Ставка: «Белшина» откроет счёт за 3.50.

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