«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка Германии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Баварии» в 1-м тайме с форой (-1) за 1.82.



«Понятно, что в этом матче «Бавария» — фаворит. Коэффициент на её победу 1.13. На это даже как-то неприлично ставить, я думаю. Пожалуй, показатели слишком маленькие для того, чтобы остановиться именно на этом варианте. «Бавария» в полнейшем порядке. Это подкрепляют результаты, качество игры, которое мюнхенцы показывают после рестарта чемпионата.



Я думаю, что как раз во внутреннем первенстве «Бавария» мотивацию начинает постепенно терять. Семь очков за четыре тура до конца — тут практически всё ясно. Я думаю, что «Бавария» оступится, но не в кубковом противостоянии с «Айнтрахтом».



«Бавария» очень бодро провела первый тайм матча в Леверкузене. Хороший соперник, а значит, и соответствующая мотивация. Думаю, что в этом матче «Бавария» тоже не будет думать, как бы всё перенести на второй тайм. «Бавария» сразу будет собой, начнёт играть в свой футбол. Мой прогноз — это победа «Баварии» в первом тайме с форой (-1) и коэффициентом 1.82. В худшем случае, я думаю, нас с вами будет ожидать расход по этой ставке», — сказал Гутцайт.



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