«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1/2 финала Кубка Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Айнтрахт».
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (+3) за 1.58.
«Бавария» сейчас всех уничтожает, поэтому нет никаких сомнений, что в одноматчевом противостоянии она обыграет «Айнтрахт». Здесь не может быть по-другому. В прошлом туре случилось много неожиданных результатов, но «Бавария» стабильна.
У меня есть некоторые сомнения, что «Бавария» много забьёт и крупно победит, у неё сейчас напряжённый график. Если в Кубке Германии также можно делать пять замен, то я думаю, «Бавария» даст шансы поиграть тем, кто получает мало времени в играх чемпионата. Именно поэтому я не ожидаю много голов, хотя у «Баварии» почти всё залетает даже против приличных команд. От «Байера» «Бавария» пропустила 2 мяча и позволила забить мальчишке, но не знаю, найдётся ли у «Айнтрахта» игрок, который сможет забить. У «Баварии» есть шансы не пропустить в этом матче.
Считаю, что «Айнтрахт» крупно не проиграет и разница в счёте не будет больше двух мячей. Не верю в разгром. Связано это с тем, что сейчас приходится играть часто, и во втором тайме у «Баварии» будет неоптимальный состав. «Бавария» забьёт 2 мяча в первом тайме, а после начнёт производить замены. «Айнтрахт» же плотно сыграет в обороне и постарается много не пропустить, у него будет насыщенная оборона и середина поля. Понятно, что «Айнтрахт» не готов побеждать «Баварию» в гостях, но и не должен крупно проиграть», — сказал Непомнящий.
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