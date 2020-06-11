«Севилья» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».



Ставка: меньше 7 жёлтых карточек за 1.68.



«Тот факт, что зрителей не будет, наложит дополнительный отпечаток на севильское дерби – это очень жёсткое противостояние, где очень много стыков, всегда много жёлтых карточек. Первая идея по ставкам, которую я вам посоветую, — это ставить на карточки тотал меньше. Да-да, вы не ослышались – я советую ставить тотал меньше, а не тотал больше, во многом из-за того, что атмосфера матча будет гнетущей. Первый матч после паузы, пустые трибуны, я думаю, что футболисты будут немного растеряны. Того градуса жёсткости, того градуса накала, который всегда есть в севильском дерби, — всего этого не будет. Мне кажется, что карточек здесь будет меньше обычного.



К тому же игру будет судить Матео Лаос – очень лояльный судья, который даёт карточек меньше среднего, любит поддерживать приятельские отношения с футболистами, всех называть по имени. Я ещё заметил, что он старается не спешить с первыми карточками.



Кроме того давайте вспомним чемпионат Германии, который тоже возобновился с принципиальнейшего дерби «Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке». Там было четыре жёлтые карточки. Из последних шести матчей между этими командами это второй матч с наименьшим количеством карточек. Обычно их бывает больше, много красных, а тут всего лишь четыре жёлтые карточки. Я думаю, что есть все шансы, что в матче «Севилья» — «Бетис» накал борьбы будет не таким острым, как обычно. Я порекомендую вам присмотреться к ставкам на тотал меньше по карточкам.



Вторая ставка на эту игру – второй тайм результативнее первого. В начале матча при пустых трибунах после того, как футболисты не играли три месяца, градус борьбы будет не таким неистовым, как обычно. Я помню матч, который закончился со счётом 5:3 – такого результативного футбола я бы здесь не стал ждать, особенно в первом тайме. А вот после перерыва страсти накалятся, и очень важно то, что в футболе теперь разрешено делать пять замен. Очень много свежих атакующих игроков будут выходить, что будет увеличивать количество голов. Поэтому мне импонирует ставка на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом», — сказал Вишневский.



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