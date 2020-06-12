«Гранада» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на игру 28-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» — «Хетафе» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 1.84.
«Если посмотреть на последние игры между этими командами, то в шести матчах подряд они обмениваются забитыми мячами. Но как сейчас может быть, трудно сказать. Команды не так уж далеки друг от друга в таблице: «Хетафе» — 5-й, «Гранада» — 9-я. Правда, между ними целых 8 очков. Как всё это сложится на пустом стадионе, сложно сказать.
У «Хетафе» большие кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не сыграют сразу три ключевых игрока — центральные полузащитники Арамбарри и Максимович, не будет одного из лучших бомбардиров команды Хайме Маты. Здесь могут быть определённые проблемы у Пепе Бордаласа с выстраиванием игры. Анхель часто выходил на замену и помогал. Посмотрим, как сейчас будет выглядеть «Хетафе» без возможности что-то изменить в ходе игры.
У «Гранады» из-за дисквалификации не сыграет Антонио Пуэртас. Но у себя дома команда Диего Мартинеса неплохо играет, пусть сейчас и без зрителей придётся справляться.
Мне кажется, что есть резон сыграть ничью в первом тайме за 1.84. Есть такая статистика, что «Хетафе» не забивал в первых таймах в 10 из 13 последних матчей в Примере. Я бы ещё, может быть, рискнул сыграть, что «Хетафе» не забьёт в первом тайме, за 1.57. Мы знаем, что «Хетафе» может добавлять во вторых таймах. Можно попробовать сыграть и ничью 0:0 в первом тайме», — сказал Генич.
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