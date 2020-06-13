«Фортуна» — «Боруссия» Д: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Боруссия» Д.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.91.



«Дюссельдорфцы продолжают отчаянно бороться за выживание. Для них все оставшиеся матчи почти как финальные: 3 очка отставания от «Майнца», находящегося на спасительном, 15-м месте, и такое же преимущество перед «Вердером», располагающимся в зоне стыковых матчей.



«Дортмунд» борьбу за чемпионство проиграл, но задачу минимум выполнил — в следующем сезоне мы увидим команду Люсьена Фавра (а может, и не Фавра) в Лиге чемпионов.



В 3 последних матчах «Фортуны» из 4 в Бундеслиге проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5». Команда Уве Реслера находится в сложном положении, поэтому она пытается показывать смелый футбол — ей как воздух нужны очки. «Дортмунд» же может играть раскрепощённо. Атакующий потенциал у «Боруссии» огромен, даже если учитывать травмы Ройса и Холанда. Поэтому, я думаю, повторится сценарий 3 последних очных матчей этих команд из 4: в них как раз проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.