«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Боруссия» М.



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 2.98.



«Бавария» в этом туре может досрочно стать чемпионом. Для этого мюнхенцам нужно обыграть дома Мёнхенгладбах и рассчитывать на то, что «Дортмунд» оступится в Дюссельдорфе. Играть мюнхенцы будут без лучшего бомбардира и лучшего распасовщика — Левандовского и Мюллера соответственно. Оба дисквалифицированы. В связи с этим интересно будет взглянуть на стартовый состав, который выставит Ганс-Дитер Флик.



Мёнхенгладбах борется за место в четвёрке, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, поэтому терять очки команде Марко Розе никак нельзя. Напомню, в прошлом туре «Боруссия» неожиданно проиграла «Фрайбургу» и потеряла Алассана Плеа, удалённого с поля. В поединке с «Баварией» он не сыграет.



Важный момент: Мёнхенгладбах провёл последний матч в прошлую пятницу, а «Бавария» — в эту среду, в Кубке, играла с «Айнтрахтом» основным составом и потратила много сил. В этом заключается преимущество гостей. В отличие от соперника, у них был полноценный недельный цикл подготовки.



Мёнхенладбахцы едва ли не лучше всех в Германии играют с «Баварией» в последние годы. В пяти предыдущих матчах с мюнхенцами они одержали три победы, одну из них — в первом круге со счетом 2:1. Я рискну и возьму ставку Х2 («Боруссия» не проиграет) за 2.98».



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