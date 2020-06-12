«Бавария» — «Боруссия М». Прогноз: Киммиху и Нойеру придётся отложить чемпионство

13 июня «Бавария» примет «Боруссию М» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия М»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Боруссия М» (13.06.2020)

Чемпионат Германии выходит на финишную прямую. До конца сезона участникам осталось провести всего по четыре игры. В целом интриг хватает, вот только главное — имя чемпиона — давно не вызывает сомнений даже у преследователей. Сенсаций не случилось.

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Собственно, мюнхенская «Бавария» — единоличный лидер Бундеслиги. За 30 туров команда сумела набрать ровно 70 очков и наколотила аж 90 голов. Отрыв от второй «Боруссии Д» составляет семь пунктов, а растерять такую солидную фору за четыре игры невероятно трудно.



Но баварцы даже и не думают об этом. После победы над дортмундцами они успели провести два матча и одержать две победы с общим счётом 9:2. Сперва крупно досталось скромной «Фортуне» (5:0), а затем грозному «Байеру» (4:2). Причём в матче с последними красные даже пропустили первыми, но отгрузили три ещё до перерыва и на второй тайм вышли с комфортным преимуществом.



Не стоит также забывать и о Кубке Германии, в матче 1/2 финала которого мюнхенцы принимали «Айнтрахт». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии», однако тут ей пришлось приложить некоторые усилия. Хозяева привычно вышли вперёд в первом тайме, а на 69-й минуте гости сравняли счёт. Впрочем реакция гегемона не заставила себя долго ждать: уже через пять минут баварцы вернули лидерство.

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Мёнхенгладбахская «Боруссия» после паузы несколько подкосила свое уверенное положение в топ-4 чемпионата Германии. В пяти турах было набрано всего семь из 15 возможных очков. А потому команде приходится делить четвёртое место с «Байером», у них сейчас по 56 баллов.



Чтобы не проиграть основному конкуренту битву за выход в Лигу чемпионов, «жеребятам» необходимо набирать очки и совершать как можно меньше промахов. Например, таких, как нулевая ничья с аутсайдером «Вердером» или поражение от середняка «Фрайбурга» (0:1). Однако календарь у леверкузенцев намного приятнее, чем у «Гладбаха», поэтому последним придётся вдвойне непросто.



Теперь «Боруссии М» предстоит выезд в Мюнхен к местной «Баварии». Разумеется, хозяева выступят фаворитом. На их стороне отличная форма, великолепная результативность и отсутствие стабильности у противника.



Однако стоит учесть, что из-за перебора жёлтых карточек мюнхенцам не смогут помочь сразу два ключевых игрока атаки: ненасытный Роберт Левандовски и щедрый Томас Мюллер. Конечно, в команде много мастеровитых атакующих футболистов, но именно от этих двух игроков во многом зависит результативность всей команды.

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К слову, участие Сержа Гнабри в матче тоже под вопросом. Он травмировал спину на тренировке и может не успеть восстановиться. А потому Хансу-Дитеру Флику придётся серьёзно пораскинуть мозгами.

Стоит взглянуть и на статистику личных встреч: тут такого существенного перевеса в сторону «Баварии» нет. Более того, в девяти последних поединках соперники лишь однажды расходились миром, но в остальных восьми случаях победы поделили поровну. А при таких раскладах интересно выглядит П2 с форой (+1.5) за коэффициент 1.88. Любители рискнуть могут даже подумать над Х2 за коэффициент 3.18.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Боруссия М»

«Бавария» находится в прекрасной форме и, разумеется, будет фаворитом. Однако в матче с «Боруссией М» команде точно не смогут помочь сразу два ключевых игрока атаки: Левандовски и Мюллер перебрали «горчичников». Также под вопросом участие травмированного Сержа Гнабри. На таком фоне П2 с форой выглядит вполне неплохо. Статистика личных встреч на нашей стороне: в четырёх из последних девяти игр с баварцами «жеребята» побеждали.



Ставка: победа «Боруссии М» с форой (+1.5) за коэффициент 1.88.