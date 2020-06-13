«Фортуна» — «Боруссия» Д: эксперты назвали шансы дортмундцев на победу в Дюссельдорфе

Сегодня, 13 июня, «Фортуна» примет «Боруссию» Д в матче 31-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех хозяев оценён коэффициентом 9.20. Поставить на ничью предлагается за 5.40.
Букмекеры уверены, что матч «Фортуна» — «Боруссия» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.
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