«Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги 13 июня

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург» в 31-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.72.
«С точки зрения сбалансированности, дисциплины и результатов обе команды достойны друг друга. Правда, стабильности не хватает тем и другим. У «Вольфсбурга», например, была очень красивая выездная победа над «Байером» — 4:1, потом неожиданное поражение дома от «Айнтрахта» — 1:2. Эта команда способна забивать в каждом матче, причём забивать много.
«Фрайбург» — ещё более странная команда. С одной стороны, это команда довольно везучая, она набирала очки даже в тех матчах, где могла проигрывать — как, например, в игре с «Айнтрахтом», где была зафиксирована ничья — 3:3. С другой стороны, «Фрайбургу» часто не везло, когда его голы отменялись из-за миллиметровых офсайдов.
«Фрайбург» не так давно провёл неплохой матч с «Байером»: поражение — 0:1. А затем по делу выиграл у «Боруссии» из Менхенгладбаха всё с тем же счётом 1:0. «Фрайбург» тогда показал свои сильные стороны, реализовав свой момент и очень хорошо при этом действуя в обороне.
Здесь нет очевидного фаворита. Учитывая отсутствие домашнего преимущества, учитывая, что «Вольфсбургу» удобнее играть на контратаках — а в обсуждаемой игре «Фрайбург» отдаст мяч сопернику, — я бы не считал «Вольфсбург» фаворитом.
И те и другие знают, как создавать моменты и как забивать. У обеих команд великолепно подготовлены стандарты. Игра не получится сверхрезультативной, но голы будут. Ставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.72».
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