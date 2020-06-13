«Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вольфсбург» — «Фрайбург».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.68.
«Команды примерно равны по всем показателям, обе одержали победы в прошлом туре, поэтому сложно отдать кому-то предпочтение, здесь нет фаворита. Не вижу, в чем одна команда превосходит другую. Забить должны обе, но не слишком много.
«Фрайбург» мало пропускает, играет надёжно в обороне, если не учитывать матч с «Айнтрахтом» (3:3). Например, от «Байера» «Фрайбург» пропустил всего один мяч, а с менхенгладбахской «Боруссией» вообще сыграл на ноль. Команды равны. Не рассчитываю на большое количество забитых мячей. И та и другая команда не могут ни на что претендовать, несмотря на то что «Вольфсбург» на шестом месте. Не вижу ничего интересного и запоминающегося ни у одной из команд».
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