«Бавария» — «Боруссия М»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия М».

Ставка: победа «Боруссии М» с форой (+1.5) за коэффициент 1.88.

«Хозяева выступят фаворитом. На их стороне отличная форма, великолепная результативность и отсутствие стабильности у противника.



Однако стоит учесть, что из-за перебора жёлтых карточек мюнхенцам не смогут помочь сразу два ключевых игрока атаки — ненасытный Роберт Левандовски и щедрый Томас Мюллер. Конечно, в команде много мастеровитых атакующих футболистов, но именно от этих двух игроков во многом зависит результативность всей команды.



К слову, участие в матче Сержа Гнабри тоже под вопросом. Он травмировал спину на тренировке и может не успеть восстановиться. Хансу-Дитеру Флику придётся серьёзно подумать.



Стоит взглянуть и на статистику личных встреч: тут такого существенного перевеса в сторону «Баварии» нет. Более того, в девяти последних матчах соперники лишь однажды расходились миром, но в остальных восьми случаях победы поделили поровну. А при таких раскладах интересно выглядит П2 с форой +1.5 за коэффициент 1.88. Любители рискнуть могут даже подумать над Х2 за коэффициент 3.18».