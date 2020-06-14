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«Реал Мадрид» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры

«Реал Мадрид» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры
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Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Эйбар».

Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.63.

«Благодаря паузе в чемпионате залечили травмы Азар и Марко Асенсио, и теперь «Реал» выглядит лучше других укомплектованной командой чемпионата. Не придётся команде Зидана и страдать от непривычной атмосферы пустого «Сантьяго Бернабеу», ведь все оставшиеся домашние матчи «Реал» проведёт на своей тренировочной базе — компактном и уютном стадионе «Альфредо ди Стефано».

Не думаю, что «Эйбар» сможет всерьёз претендовать на очки в этом матче. Мне кажется, будет счет в районе 2:0 в пользу «Реала». Поставлю на выигрыш мадридцев при тотале меньше 4,5 мячей».

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