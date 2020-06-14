«Реал Мадрид» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Эйбар».
Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.63.
«Благодаря паузе в чемпионате залечили травмы Азар и Марко Асенсио, и теперь «Реал» выглядит лучше других укомплектованной командой чемпионата. Не придётся команде Зидана и страдать от непривычной атмосферы пустого «Сантьяго Бернабеу», ведь все оставшиеся домашние матчи «Реал» проведёт на своей тренировочной базе — компактном и уютном стадионе «Альфредо ди Стефано».
Не думаю, что «Эйбар» сможет всерьёз претендовать на очки в этом матче. Мне кажется, будет счет в районе 2:0 в пользу «Реала». Поставлю на выигрыш мадридцев при тотале меньше 4,5 мячей».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 14 июня 2020
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 13 июня 2020
-
22:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15