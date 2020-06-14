«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Германии

Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Байер».



Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.99.



««Шальке» в прошлом туре наконец-то смог не проиграть, но «Унион», на мой взгляд, был поинтереснее в плане содержания футбола, чем команда Вагнера. Конечно, здесь есть очевидный фаворит — это леверкузенский «Байер», даже несмотря на то что он играет в гостях. Как вы видите в этом немецком сезоне, это вовсе не является аргументом в минус, а часто даже получается в плюс.



«Байер», в отличие от «Шальке», среди недели проводит полуфинал Кубка Германии, так что силы и энергия, безусловно, там будут потрачены. Правда, и времени для подготовки будет достаточно. Так или иначе, «Шальке» в некотором смысле может оказаться чуть бодрее и свежее, если говорить исключительно о физических кондициях игроков.



Здесь я снова использую свой любимый вариант для немецкого футбола: тотал второго тайма больше 1.5. Коэффициент на такую ставку — под двойку. Мне очень понравилось это предложение».



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