«Реал Мадрид» — «Эйбар»: прогноз Михаила Поленова на матч 28-го тура Примеры

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 во втором тайме за 2.26.



«Игра состоится не на «Сантьяго Бернабеу», потому что там идёт реконструкция — замена газона и так далее. Это очень длительный, надо полагать, процесс. В данном случае, когда пандемия вмешалась в планы и игра будет без зрителей, это сильно не влияет. Если «Эйбар» мог на чужом поле «поплыть» под влиянием чужих трибун, то сейчас этого не будет.



Посмотрим, насколько команды, которые бывали уязвимы на выезде и сильны дома, будут играть сейчас. В данный момент речь о мадридском «Реале». Мне думается, от него надо плясать.



«Реалу», как мне кажется, эта пауза могла пойти на пользу, потому что достаточно много было травмированных игроков. Кому-то нужно было набирать кондиции, кому-то нужна была передышка, в том числе ментальная. Я полагаю, что у «Реала» сейчас в чемпионской гонке есть преимущество, и оно прежде всего ментальное. Эту команду меньше раздирают скандалы на разных уровнях, да и календарь у них попроще, чем у «Барселоны». «Реалу» обязательно нужно выигрывать в каждом матче, потому что гонка предполагает именно такую историю. «Эйбар» — команда, которую просто так на молекулы не разберёшь.



Я предлагаю задуматься над вариантом «индивидуальный тотал «Реала» во втором тайме больше 1.5». Мне кажется, что «Реал» может дожать «Эйбар», что достаточно часто происходит со многими соперниками, которые приезжают в Мадрид: их хватает на большую часть матча, но потом класс берёт свое. Имейте в виду «индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 во втором тайме» с коэффициентом 2.26».



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«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.