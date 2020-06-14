«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Атлетико» за 2.35.
«Исхожу из того, что знаю, как Симеоне умеет настраивать команду, знаю, как физически готовится «Атлетико», и по идее мадридцы должны иметь преимущество в этой игре, они для меня фавориты.
Для «Атлетика» главный матч сезона будет в финале Кубка Испании. «Атлетик» располагается в середине турнирной таблицы, и у него нет особой мотивации на оставшуюся часть сезона. Думаю, что в этом сезоне «Атлетик» выполнил задачу, попав в финал Кубка. Это для них важно, так как они давно не были там, тем более в финале будет матч с «Реалом Сосьедад».
Для «Атлетико» главная задача — попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего чемпионата, а в этом сезоне команда Симеоне уже пробилась в четвертьфинал главного еврокубка. В «Атлетико» наверняка все травмированные восстановились, и я поставлю на победу мадридцев. Конечно, не сыграет Жоау Феликс из-за дисквалификации, но два главных нападающих в строю. Главное, что сможет сыграть Коке и другие игроки, которых лихорадило, у которых были травмы. Я ставлю на победу «Атлетико» Мадрид».
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