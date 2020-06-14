«Реал» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: индивидуальный тотал «Реала» 2 или 3 мяча за 1.70.



«Реал Мадрид» примет «Эйбар», но не на «Сантьяго Бернабеу», а на арене имени Альфредо ди Стефано. Там играла Кастилья, 6 тыс. зрителей вмещает арена. А на «Бернабеу» идёт реконструкция. После согласования с лигой «Реал» получил разрешение играть на миниатюрном стадиончике на своей базе.



У «Реала» практически все в строю. Лишь Начо не так давно получил мышечную травму. Не сыграет еще Лука Йович, у которого перелом, он выбыл до конца сезона. Но разве можно назвать это серьёзной потерей? У «Эйбара» не сыграет Иван Рамис, у него травма колена. Не будет также центрального полузащитника Гонсало Эскаланте.



«Реал» будет знать, как сыграет «Барса». Если она выиграет, то и Мадриду надо брать своё. Думаю, какое-то время уйдет на адаптацию, нужно приспособиться будет к жаре. Хотя матч начнётся не так уж и рано (в 19:30 по местному времени), но может быть душно.



Думаю, что 2-3 мяча «Реал» забьёт «Эйбару». В первом круге забили четыре, подловив «Эйбар» на контратаках. Здесь моё предложение — «индивидуальный тотал «Реала» 2 или 3 мяча». Коэффициент — 1.7».



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«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.