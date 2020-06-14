Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Реал» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Реал» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» 2 или 3 мяча за 1.70.

«Реал Мадрид» примет «Эйбар», но не на «Сантьяго Бернабеу», а на арене имени Альфредо ди Стефано. Там играла Кастилья, 6 тыс. зрителей вмещает арена. А на «Бернабеу» идёт реконструкция. После согласования с лигой «Реал» получил разрешение играть на миниатюрном стадиончике на своей базе.

У «Реала» практически все в строю. Лишь Начо не так давно получил мышечную травму. Не сыграет еще Лука Йович, у которого перелом, он выбыл до конца сезона. Но разве можно назвать это серьёзной потерей? У «Эйбара» не сыграет Иван Рамис, у него травма колена. Не будет также центрального полузащитника Гонсало Эскаланте.

«Реал» будет знать, как сыграет «Барса». Если она выиграет, то и Мадриду надо брать своё. Думаю, какое-то время уйдет на адаптацию, нужно приспособиться будет к жаре. Хотя матч начнётся не так уж и рано (в 19:30 по местному времени), но может быть душно.

Думаю, что 2-3 мяча «Реал» забьёт «Эйбару». В первом круге забили четыре, подловив «Эйбар» на контратаках. Здесь моё предложение — «индивидуальный тотал «Реала» 2 или 3 мяча». Коэффициент — 1.7».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться
Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020