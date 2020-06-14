БАТЭ — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч 13-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.



«Горняки», как и БАТЭ, в предыдущих семи матчах набрали 19 баллов из 21 возможного. Сумасшедший результат! Причём в двух последних случаях они обыграли довольно крепкие клубы: сначала досталось минскому «Динамо» (1:0), а затем «Энергетику-БГУ» (1:0).



Существенное отличие солигорцев от борисовчан заключается в том, что они не пропустили на этом отрезке ни одного мяча. Стоит отметить также, что на выезде «Шахтёр» провел пять игр и тоже ни разу не пропустил. Даже для низового чемпионата Беларуси это аномальный показатель.



БАТЭ в свою очередь за те же пять встреч дома пропустил только один мяч, а забил не так много — всего восемь. Так что любители рискнуть могут даже подумать над вариантом «жёлто-синие не забьют» за мощный коэффициент 3.85.



С точки зрения положения в турнирной таблице чемпионата Беларуси ничья вполне устроит и тех и других. Раскрываться опасно, поскольку цена ошибки высока. А при таких раскладах, на наш взгляд, ждать открытого футбола от команд едва ли стоит. Можно проверить классический «ТМ 2.5 мяча» за коэффициент 1.79».



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БАТЭ — «Шахтёр С». Прогноз: берём коэффициент 3.85 в матче лидеров чемпионата Беларуси Солигорцы в нынешнем сезоне ещё ни разу не пропустили на выезде.