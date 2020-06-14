«Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК: прогноз и ставка на матч чемпионата Австрии по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Австрии «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

«ЛАСК проводил общекомандные тренировки до официального разрешения, за что и лишился шести очков. Это, похоже, стало большим ударом. По крайней мере в трёх турах чемпионской группы чёрно-белые остались без побед, разжившись на этом отрезке всего одним очком. И теперь всерьёз рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов.



«Ред Булл Зальцбург» тем временем одержал три победы подряд и сделал огромный шаг к титулу. Положение более чем комфортное: 33 очка, ближайший преследователь отстаёт на семь очков. «Быки» выигрывают легко и ярко. В первой встрече они полностью превзошли «Рапид», однако из-за слабой реализации довольствовались счётом 2:0. А вот дальше пошло: 6:0 — с «Хартбергом», 5:1 — со «Штурмом».



На таком фоне ставить против хозяев невероятно сложно. Хотя в этом сезоне ЛАСК удачно играет с РБЗ — четыре очка из шести возможных. В первом круге он не удержал победу, пропустив в меньшинстве на 90-й минуте (2:2). Зато во втором оказался сильнее на выезде — 3:2.



В пяти последних встречах из шести забивалось как минимум три мяча, а в четырёх случаях эта планка преодолевалась. «РБ Зальцбург» чувствует себя комфортно и имеет право на ошибку, так что наверняка продолжит играть в свой залихватский атакующий футбол. Проверим ставку «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» за 2.50».